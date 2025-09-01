M. A., Adıyaman’ı Ziyaret Etti

AK PARTİ HEYETİ KIRSAL ALANLARI ZİYARET ETTİ

Adıyaman merkez ve çevresindeki kırsal yerleşim alanlarını ziyaret eden Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, tamamlanan kırsal kalıcı konutlar üzerinde incelemelerde bulundu. Bu ziyaretler sırasında Alkayış, hem mağduriyet yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek vatandaşların taleplerine kulak verdi. Kendisine AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve diğer partililer eşlik etti. Heyet, Bağdere, Tekpınar, Kuşakkaya, Durukaynak, Güneşli, Şerefli, Büklüm köyleri ile Yaylakonak Beldesi’ni ziyaret etti.

KIRSAL KONUTLAR MODERN YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ziyaretler sırasında, yapımı tamamlanan kırsal konutların modern yapısından bahseden Alkayış, köylerde gerçekleştirilen projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yapılan açıklamada, “AK Parti olarak vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kırsal köy konutlarımızı villa konforunda vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Özellikle toplu alanlarda yapılan konutlarımızın peyzajı, parke taşları, araç park alanları ve sosyal yaşam alanlarıyla en ince ayrıntısına kadar düşünülerek inşa edilmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Böylece köylerimizi depreme dirençli, güvenli, modern ve konforlu evlerle buluşturduk,” diye konuştu.

TEŞKİLAT MENSUPLARIYLA GÖRÜŞMELER YAPILDI

Alkayış, Yaylakonak Beldesi’nde teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretlerin sonunda köy sakinleri, sunulan hizmetler dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Alkayış, “Bizler sürekli sahadayız, köylerimizde ve vatandaşlarımızla bir aradayız. Milletimiz için çalışmaya, söz verdiğimiz projeleri tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz,” şeklinde ifadelerde bulundu.