M.A., AVM’de Vurgun Yaptı. Ö.A. Tutuklandı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DE DOLANDIRICILIK OLAYI

İstanbul Başakşehir’deki bir alışveriş merkezinde mağazası bulunan M.A., iş yerindeki satılan ürünlerin gelirinin şirket hesabına değil, farklı bir hesaba aktarılması üzerine polise başvurdu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptıkları incelemede, mağaza müdürü Ö.A.’nın geçtiğimiz nisan ayından beri satışlardan elde edilen paraları kendi şahsi hesabına aktardığını belirledi.

GÖZALTINA ALINDI VE İŞLEMLER YAPILDI

Ö.A., gözaltına alındı ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde yapılan işlemler sonucunda şüphelinin, 2 milyon 500 bin lira tutarında parayı kendi hesabına geçirdiği tespit edildi. Ö.A., 2 milyon 500 bin liralık vurgun yaparak kayıplara karıştığı iddiasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI VE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.