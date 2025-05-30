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M.A., B.S.’yi Bıçakla Tehdit Etti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, M.A. isimli bir kişi, banka şube müdürü B.S.’ye bıçak çekerek veznedeki parayı almaya çalıştı. Olay, öğle saatlerinde Ceylanpınar Caddesi üzerinde yer alan bir kamu bankasının şubesinde gerçekleşti.

ŞÜPHELİNİN EYLEMİ

İddiaya göre, M.A. bankaya geldiğinde, kendisine bir devlet görevlisi tarafından para gönderildiğini ancak bu paranın verilmediğini öne sürdü ve şube müdürü B.S.’yi bıçakla tehdit etti. Bu sırada banka çalışanları, durumu panik butonuyla polise bildirdi.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan polis ekipleri, M.A.’yı, aldığı bir miktar parayla bankadan çıkmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Şüpheli, suç aleti olan bıçakla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

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