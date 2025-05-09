M. A. E., “29 Yıldır Nafaka Ödeyen Tek Adamım”

MEHMET ALİ ERBİL’İN NAFAKA AÇIKLAMASI

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Bursa’da gerçekleşen bir etkinlikte sanatçı Mehmet Çevik’in sahne performansına katılarak izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Etkinlikte yapılan espiriler ve samimi sohbetlerle Erbil’in seyircilerle olan bağı dikkat çekti. Erbil, “29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım” diyerek, dikkat çekici bir açıklama yaptı.

MEHMET ÇEVİK’İN ESPRİLERİNE GÜLDÜRDÜ

Sanatçı Mehmet Çevik de etkinlikte yer alan esprileriyle izleyicileri kahkahalara boğdu. Çevik, “Serdar Ortaç’a verdiğim 450 bin dolar tek tuşla kayboldu” sözleriyle ortama neşe kattı. Erbil, sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak Mehmet Çevik’in sahne performansını takipçileriyle paylaştı.

İKİSİNİN OKUL ARKADAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Etkinlikte Erbil ve Çevik, aynı okuldan mezun olduklarını açıklayarak seyircileri şaşırttı. Erbil, “Biz ikimiz de Nişantaşı Biçki Dikiş’ten mezunuz” diyerek, esprili bir dille geçmişe dair anılarını paylaştı. Gece boyunca eğlenceli sohbetler ve şarkılarla dolu anlar yaşandı.

NAFAKA ÖDEME SÜRECİNE DEĞİNDİ

Erbil, yaptığı açıklamalarda, eşi Gizem Çevik’in tavsiyeleri sayesinde Malta’ya gitmediğini belirtti ve “Her şey senin başının altından çıkıyor Mehmet Ali Abi” dedi. Erbil ise, “Eşlerimi çok seviyorum, ben de dinledim” şeklinde cevap vererek, bu konuyu esprili bir dille geçiştirdi. İzleyicilerin kahkahalarını artıran bir diğer an ise, Mehmet Çevik’in Erbil’in Türkiye’deki en uzun süre nafaka ödeyen kişi olduğunu söylemesiyle yaşandı. Erbil, 29 yıldır kesintisiz nafaka ödemesinin kendisi için önemli olduğunu ve çocuklarının ona çok iyi baktığını belirtti.