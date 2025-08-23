Haberler

M.A. Gaspla Yakalandı, Tutuklandı

OLAYIN FARK EDİLMESİ

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, bölgede bir kişinin bıçakla gasp girişiminde bulunduğunu gözlemledi. Ekipler, derhal harekete geçerek M.A.’yı yakaladı ve suç aleti olan bıçağı da ele geçirdi.

ADIYADA TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Yapılan incelemede; M.A.’nın “Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçundan 3 ayrı dosyadan toplam 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü olduğu belirlendi.

ÖNEMLİ

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile oynamak üzere Kayseri'ye gitti. Takım, otel önünde taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Galatasaray Kayseri’ye geldi, bekliyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için özel uçakla Kayseri'ye ulaştı ve burada taraftarları tarafından karşılandı.

