M.A.K. Didim’de Yakalandı, Hapis Cezası

DİDİM’DE YAKALANAN ŞAHIS

Aydın’ın Didim ilçesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir şahıs yakalandı. 6 yıl hapis cezasına çarptırılan bu kişi, Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alındı.

TUTUKLAMA VE CEZA İNFAZI

“Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan dolayı aranan M.A.K. (37) isimli şüpheli, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla Didim’de bulundu. Gözaltına alınan şahıs, adli merciler tarafından tutuklanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.