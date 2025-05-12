M.A.’ya 10 Bin 260 TL Ceza

TERS YÖNDE ARAÇ KULLANIMINA CEZA

Mersin’in Erdemli ilçesinde, otomobili ile ters yönde seyir eden M.A.’ya 10 bin 260 TL idari para cezası uygulandı ve ehliyetine el konuldu. Çiriş Mahallesi’nde bir aracın ters yönde ilerlediği görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, plaka bilgileri üzerinden sürücüyü tespit ederek M.A.’yı kısa sürede yakaladı.

TRAFİK KURALLARINA UYMADI

M.A.’ya, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’, ‘Ters şeritte araç kullanmak’ ve ‘Diğer kural ve yasaklara uymama’ suçlarından toplam 10 bin 260 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, sağlık durumunun sürücülüğe uygun olup olmadığını belirlemek için M.A., İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne sevk edildi.