M.A. Yemeği Unutunca Yangın Oldu

YANGIN VE PATLAMA OLAYI

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki bir binanın ikinci katında ocakta bırakılan yemek yüzünden yangın çıktı. Yangın hızla büyüyerek doğalgaz tesisatına sıçradı ve bu sırada bir patlama yaşandı. Yangından etkilenerek yoğun dumana maruz kalan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Halitpaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Caddesi’nde yalnız yaşayan 75 yaşındaki M.A.’nın yemeği ocakta unutması nedeniyle yangın gerçekleşti. Bir süre sonra aşırı sıcaklık sebebiyle ocak alev alarak mutfak boyunca yayıldı. Yangının doğalgaz tesisatına sıçraması ile birlikte patlama meydana geldi. Patlama sonrası M.A., hızla dışarı çıkmayı başardı ancak binada yoğun duman oluştu.

İTFAIYE VE SAĞLIK EKİPLERİNE MÜDAHALE

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Yangın sonucunda mutfak kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmaması sevindirici bir durum oldu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan yol kısa sürede yeniden açıldı.