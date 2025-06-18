M. Afşarünal, Teşkilat Çalışmalarını Değerlendirdi

KÜTAHYA’DA TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI ARTARAK DEVAM EDİYOR

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, teşkilat çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Afşarünal, Kütahya’daki güncel sorunları yakın takip ettiklerini vurguladı. İl merkezi ve ilçelerdeki parti ilgi oranının sürekli arttığını ifade eden Afşarünal, “Üye sayımız 30 bine yaklaştı. 30 bininci üyemize özel bir sürpriz hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

SEÇİM HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Teşkilatın bir bütün olarak uyum içerisinde çalıştığını aktaran Başkan Afşarünal, 2028 seçimlerinde Kütahya’dan güçlü bir destek vermeye hazırlandıklarını belirtti. İl genelinde AK Parti’nin üye sayısının 74 bine ulaştığını açıklayan Afşarünal, bu yüksek sayının teşkilatın sahadaki etkinliğinin bir yansıması olduğunu kaydetti.