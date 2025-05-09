M. Akkoca, Dijital Pazarlama Alanında Uzman

MUHLİS AKKOCA’NIN EĞİTİM VE KARIYER YOLCULUĞU

Muhlis Akkoca, 13 Ekim 1992’de İstanbul’da dünyaya gelmiş ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine e-ticaret sektöründe adım atan Akkoca, Türkiye’deki e-ticaretin ilk dönemlerinde yalnızca 22 yaşındayken kendi şirketini kurarak ticari faaliyetlerine başlamıştır. Bu süreç içerisinde yurt dışına ürün ihraç etme kapasitesine ulaşıp, ticari hacmini büyütmüştür. Ancak, sektördeki rekabetin artması ve büyük firmaların e-ticarete girişi sebebiyle satış hacimleri düşen Akkoca, dijital pazarlama ve sosyal medya alanlarına yönelmiştir.

DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA UZMANLIĞI

2017 yılından itibaren sosyal medya ve dijital pazarlama üzerine çalışmalara başlayan Muhlis Akkoca, YouTube içerik üretimi ve kanal yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. Önceleri bireysel danışmanlık ve içerik üretimi hizmetleri sunan Akkoca, kısa süre içerisinde 400’den fazla YouTube kanalına danışmanlık vererek dijital pazarlama sektöründe kendisini kanıtlamıştır. Bu süreçte 50’den fazla kurumsal şirkete dijital pazarlama desteği sunmuş, sosyal medya kampanyaları ve içerik stratejileri geliştirmiştir.

MAKADEMİ EĞİTİM PLATFORMU

Muhlis Akkoca, sosyal medya konusundaki bilgi ve deneyimini daha geniş bir kitleye ulaştırmak için Ocak 2025’de “Makademi” adını verdiği eğitim platformunu kurmuş ve faaliyete almıştır. Makademi, sosyal medya eğitimi ve dijital pazarlama üzerine odaklanan çeşitli kurslar sunmaktadır. Platform, özellikle YouTube kanal yönetimi, içerik üretimi ve sosyal medya stratejileri gibi konularda kapsamlı eğitim setleri içermektedir. Makademi’nin başlıca özelliği, eğitimi satın alan öğrencilerin daha sonra eklenen tüm yeni içeriklere ve güncellenen videolara ücretsiz erişim hakkına sahip olmasıdır. Ayrıca, Muhlis Akkoca, öğrencileriyle sürekli iletişimde kalarak haftalık soru-cevap oturumları ve kanal analiz çalışmaları gerçekleştirmektedir. Örneğin, “Kapsamlı YouTube Eğitimi” başlangıçta 35 video ile sunulmuş ve daha sonra 55 videoya genişletilmiştir. Akkoca, Makademi’yi sadece kendi eğitim setleriyle sınırlı tutmanın ötesinde, sosyal medyada tanınmış isimlerin de eğitim vereceği bir platform haline getirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, sektörde bilinen isimlerle iş birlikleri yaparak eğitim çeşitliliğini artırmayı ve eğitim platformunu genel bir dijital akademi olarak konumlandırmayı planlamaktadır.