M.B. Açıklamada, İsrail’in Politikaları Eleştirildi

İSRAİL’İN POLİTİKALARI BÖLGEYİ KRİZE SÜRKÜYOR

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İsrail’in Gazze’de aylardır sürdürdüğü orantısız güç kullanımı, sivillere yönelik sistematik saldırılar ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikaları” nedeniyle bölgedeki krizin derinleştiğini dile getirdi. Baybatur, İran ve İsrail arasında yaşanan karşılıklı olaylar üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

GAZZE’DEKİ OLAYLAR ÇATIŞMALARI TIRMANDIRIYOR

Baybatur, açıklamasında “İsrail’in hukuk dinlemez politikaları, yalnızca Filistin’i değil, tüm bölgeyi derin bir güvenlik krizine sürüklüyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, bölgede daha fazla kan dökülmesini istemediğini belirten Baybatur, tüm tarafların itidale ve diplomatik çözümlere yönelmesini beklediklerinin altını çizdi.

BARIŞ İÇİN SORUMLULUK TAŞIMAK ÖNEMLİ

Ortadoğu’daki gerilimin kontrol edilemez bir noktaya ulaştığını üzüntüyle ifade eden Baybatur, “Masum sivillere yönelik saldırılar, insan hakları ihlalleri ve işgalci tutum bu çatışmanın temel nedenleridir” dedi. İsrail’in saldırıları sonrası İran’ın karşılık vermesinin, bölgedeki dengeleri daha da sarsacağını belirten Baybatur, Türkiye Cumhuriyeti olarak barışın öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin adalet, barış ve bölgesel istikrar için kararlı bir şekilde durmaya devam edeceğini ifade etti.