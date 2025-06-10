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M. B. B. P. F. Z. İçin Cenaze Töreni Yapıldı

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Manisa’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için, belediye önünde bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Tören, başkanın vefatının ardından yapılan anma etkinlikleri kapsamında düzenlendi. Yerel halk ve belediye personeli, Zeyrek’in yaşamını ve hizmetlerini anmak için bir araya geldi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Törende, Zeyrek’in hayatına ve yaptığı hizmetlere dair duygusal konuşmalar yapıldı. Konuşmacılar, Ferdi Zeyrek’in şehre kattığı değerleri vurguladı ve onun hatırasını yaşatacaklarını belirtti. Zeyrek’in, Manisa için her zaman önemli bir figür olduğu ifade edildi.

Cenaze törenine katılanlar, Ferdi Zeyrek’in anısına saygı duruşunda bulundu. Katılımcıların, belediye başkanının vefatından dolayı duyduğu üzüntü gözlerden kaçmadı. Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalık, Zeyrek’e duyduğu saygıyı göstermek için daha fazla duygusal an yaşadı.

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