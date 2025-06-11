M. B. B. P. F. Zeyrek, 9 Haziran’da vefat etti

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Manisa’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu savcılığa ulaştı.

TEKNİK BULGULARA GÖRE SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Rapora göre, olayda sorumlu olarak tutulan Yalçın Ö. havuz bakımından, Ahmet S. ise kaçak akım durumunu bildirmediği tespit edilen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu olarak gözaltına alındı. Raporda belirtilen teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği ve yeni gözaltı talepleri olabileceği ifade ediliyor. Şüpheliler emniyete götürüldü.

FERDİ ZEYREK’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran gecesi havuzun makine odasında arızayı kontrol etmeye çalışırken elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da hayatını kaybetmişti.