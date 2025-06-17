M. B. Ekonomideki Son Gelişmeleri Değerlendirdi

PİYASANIN GENEL DURUMU VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, ekonomideki son gelişmeleri özel bir bakış açısıyla değerlendiriyor. Barışık, “Piyasa, savaşın gölgesinde normalleşme arayışında. Jeopolitik riskler azalır, enflasyon düşüşünü sürdürebilirse hem Borsa İstanbul’da hem de genel yatırım ortamında yılın ikinci yarısı çok daha olumlu geçebilir” diyor. Savaş gerginliğinin artması ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte enflasyonla mücadele yöntemlerinin yeniden gözden geçirildiği bir süreçteyiz.

Barışık, jeopolitik risklerin merkezinde yer aldıklarını ifade ederek, “Borsamız yüksek likiditeye sahip ve yabancı yatırımcıya oldukça açık. Bu durum ani satışları tetikleyebiliyor. Sadece lokasyon değil, piyasa yapımız da bizi daha kırılgan hale getiriyor” şeklinde konuştu.

Murat Barışık, Bulls Yatırım’ın gündeminde en önemli konunun enflasyon olduğunu vurguluyor. Mayıs ayındaki 1.53’lük TÜFE verisinin piyasa için olumlu bir gelişme olduğunu belirten Barışık, “Beklentinin oldukça altında gelen bu veri, Merkez Bankası’nın elini güçlendirdi. Ancak savaşın yarattığı belirsizlik nedeniyle bu ay faiz indirimi beklemiyoruz. Temmuz itibarıyla indirimlerin başlamasını öngörüyoruz” diyor. Savaş çıkmamış olsaydı, bu hafta için sembolik bir indirim beklentisi olabileceğini ekliyor.

Barışık, petrol fiyatlarındaki yükselişin Merkez Bankası’nın faiz kararlarına etkili olabileceğini de sözlerine ekliyor.

ALTIN VE FİNANSAL YATIRIMLAR

Petrol fiyatlarının 74-75 dolar bandına çıkmasının enflasyon üzerindeki baskıyı artıracağını belirten Barışık, “Jeopolitik tansiyonun düşmesi durumunda fiyatlar yeniden gerileyebilir. Altın da olumlu bir gidişat göstermeye devam edecek. Yatırımcılar portföylerinde altına yüzde 15-20 oranında yer verebilir. Altın tarihi zirvelerine çok yakın. Savaşlar, merkez bankalarının altına yönelmesi ve enflasyon baskısı bu yükselişi destekliyor” açıklamasını yapıyor.

Barışık, yatırım dağılımı hakkında da, “Faiz hassasiyetine göre değişse de yüzde 15-20 altın, yüzde 20-30 hisse senedi, geri kalan kısmın ise faiz ve döviz gibi enstrümanlarda değerlendirilebilir. Yıl sonu Dolar/TL beklentimiz 43 TL. Bu noktalara doğru ufak ufak yükselişler olabilir. Enflasyonun yaklaşık yüzde 34’e gerilemesini öngörüyoruz” ifadelerini kullanıyor.

BORSADA GELECEK BEKLENTİLERİ

Borsa İstanbul’un son 14-16 ayda yatırımcıları zorlayıcı bir süreç geçirdiğini aktaran Barışık, “Normalleşme olursa yeniden zirve ve üzeri görülmesi mümkün. TL bazında 11.252 puan seviyesi hedef olarak öne çıkıyor” diyor.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ETKİLER

Bu süreçte petrol fiyatlarının artışının havacılık sektörü üzerinde önemli maliyet baskıları oluşturduğunu belirten Barışık, “Özellikle jet yakıtındaki artış, bilet fiyatlarını artırarak talebi olumsuz etkileyebilir. Petrol fiyatlarındaki yaklaşık 10 dolarlık artış, sektörde fiyatlama gücünü baskılayacak gibi görünüyor. Bu doğrudan karlılık üzerinde etkili olabilir” diye konuştu.

Barışık, savaş etkisinin azalması durumunda havacılık sektörünün en hızlı toparlanacak sektör olacağına inanıyor. THY, Pegasus ve TAV gibi şirketlerin yüksek doluluk oranları ve güçlü operasyonel verilerine dikkat çekiyor. Ayrıca bankacılık tarafında faiz indirimlerinin başlayacağı ikinci yarıda net faiz marjı avantajıyla pozitif ayrışma bekleniyor.