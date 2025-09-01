M.B. Eniştesini Silahla Öldürdü

ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE TARTIŞMA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde M.B. isimli kişi, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, Harran Üniversitesinde çalışan eniştesi Mehmet Buğdaycı’yı, kız kardeşi ve yeğenlerinin yanında silahla vurarak öldürdü. Olay, Siverek ilçesinin Yenişehir Mahallesi 54’üncü Sokak’ta gerçekleşti.

TARTIŞMA SIRASINDA ATEŞ AÇTI

İddialara göre, Mehmet Buğdaycı ile kayınbiraderi M.B. arasında daha önce alacak verecek nedeniyle bir gerginlik yaşanmıştı. Sabah saatlerinde, M.B. Mehmet Buğdaycı’nın evine giderek tekrar tartışma çıkardı. Bunun sonucunda M.B., belinden çıkardığı tabancayla eniştesine ateş etti. Başından ve vücudunun farklı yerlerinden vurulan Buğdaycı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan Buğdaycı’nın eşi ve üç çocuğu ise büyük bir panik yaşadı.

CENAZE VE POLİS ÇALIŞMALARI

Mehmet Buğdaycı’nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan M.B.’yi yakalamak için polis ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı.