M Bakanı Y. Güler, P Büyükelçi Y. Junaid’ı kabul etti

BAKAN GÜLER, BÜYÜKELÇİ JUNAİD’I KABUL ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile bir araya geldi. Ziyarette ayrıca, Pakistan Kara Ataşesi Albay Ahzam Qureshi de yer aldı.

TOPLANTININ DETAYLARI

Milli Savunma Bakanlığı, kabul ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ve beraberindeki Pakistan Kara Ataşesi Albay Ahzam Qureshi’yi kabul etti” ifadesine yer verdi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.