Haberler

M Bakanı Y. Güler, P Büyükelçi Y. Junaid’ı kabul etti

BAKAN GÜLER, BÜYÜKELÇİ JUNAİD’I KABUL ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile bir araya geldi. Ziyarette ayrıca, Pakistan Kara Ataşesi Albay Ahzam Qureshi de yer aldı.

TOPLANTININ DETAYLARI

Milli Savunma Bakanlığı, kabul ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ve beraberindeki Pakistan Kara Ataşesi Albay Ahzam Qureshi’yi kabul etti” ifadesine yer verdi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ereğli’de Yaşlı Adam Yaralandı

Ereğli'de 75 yaşındaki M.M., minibüsten inip yol geçerken bir otomobilin çarpması sonucunda yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Haberler

Galatasaray, Antrenmanını Tamamladı, Singo Yer Aldı

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarını sonlandırdı. Wilfried Singo, takımla ilk antrenmanına katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.