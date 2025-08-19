M. Baybatur, İ. Bilen Adını Verdi

İSMAİL BİLEN’İN ADI YENİ HASTANEYE VERİLİYOR

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, kısa bir süre önce hayatını kaybeden eski Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in isminin, Salihli’de inşaatı devam eden 400 yatak kapasiteli devlet hastanesine verileceğini duyurdu. Baybatur, hastanenin inşaat maliyetinin yaklaşık 900 milyon lira olduğunu ve 2026 yılının Kasım ayında tamamlanmasının planlandığını belirtti.

KÜMELİ YATIRIM PROJESİ

Baybatur, hastanenin ulaşımının sağlanması amacıyla 350 milyon liralık kavşak yapım ihalesinin de yapıldığını aktardı. Baybatur, “Toplamda 1 milyar 250 milyon liralık yatırım Salihli’ye kazandırılacak. İsmail Bilen abimizin adı bu eserde yaşayacak.” sözleriyle projeye olan katkının önemi vurguladı.