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M.Ç. Karabük’te Yakalandı, Tutuklandı

CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

Karabük’te, 3 farklı suçtan toplamda 9 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasına sahip olan M.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, M.Ç.’nin adresini belirleyerek operasyon düzenledi. M.Ç., ‘Resmi Belgede Sahtecilik’, ‘Parada Sahtecilik’, ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçları nedeniyle arandığı için ekiplerin farkına varmasıyla kaçma girişiminde bulundu.

POLİS KOVALAMASI

M.Ç., polisleri görünce kaçmaya çalıştı fakat kısa süreli bir kovalamaca sonucunda yakalandı ve gözaltına alındı. Yapılan adli işlemlerin ardından M.Ç., tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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