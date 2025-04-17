M.Ç., Sahte Kimlik İle Yakalandı

CEZAEVİ FIRARİSİ YAKALANDI

Karabük’te, çeşitli suçlardan toplamda 9 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.Ç., sahte kimlikle yakalandı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak saha faaliyetleri yürüttü. Bu çalışmalar sırasında M.Ç. durdurularak sorgulanmak üzere incelendi.

ŞÜPHELİ DAVRANIŞLAR VE SAHTE KİMLİK

M.Ç.’nin sergilediği şüpheli davranışlar ve beyan ettiği kimlik bilgileri taraftan yapılan tespitlerle uyuşmadı. İleri kolluk çalışmaları ve sistemsel sorgulamalar sonucunda, şahsın beyan ettiği kimliğin başka bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda, M.Ç.’nin “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Parada Sahtecilik” ve “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından arandığı belirlendi.

POLİS MÜDAHALESİYLE YAKALANDI

Gözaltına alınmak istendiği esnada kaçmaya çalışan M.Ç., polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.