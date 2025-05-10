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M. Canpolat, Anneler Günü Mesajı Yayımladı

ANNELERİN GÜCÜNE VURGU

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anneler Günü nedeni ile bir mesaj yayımladı. Canpolat, bu mesajında annelerin hayatın her aşamasında varlığıyla güç veren, sevgisiyle koruyan ve fedakarlığıyla ilham kaynağı olan en değerli hazine olduğunu ifade ediyor. Tüm annelerin özel gününü kutlayan Canpolat, “Onların duası, sevgisi ve sabrı, geleceğimizin en güçlü teminatıdır.” şeklinde sözler sarf ediyor.

ŞEHİT VE GAZİ ANNELERİNE SAYGI

Bu özel gün vesilesiyle, vatan uğruna evlatlarını kaybeden şehit anneleri ile canlarını tehlikeye atan gazilerin fedakar annelerine en derin saygılarını sunuyor. “Onların gözyaşında bir milletin onuru, yüreğinde ise bir memleketin cesareti vardır.” diyen Canpolat, şehit ve gazi anneleri nezdinde tüm annelerin bu özel gününü kutluyor. Mesajında sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini de iletiyor.

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