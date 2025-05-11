M. Çetin, Maçta Tofaş’ı Yenildi

MAÇIN DETAYLARI

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Yılmaz

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Vanwijn 15, Bleijenbergh 11, Egehan Arna 12, Moody 2, Nnaji 20, Arca Tülüoğlu 3, Cook 2, Egemen Güven 2, Mclemore 23, Metin Türen 2

TOFAŞ: Reed 28, Perez 17, Yiğitcan Saybir 4, Trifunovic 23, Pasecniks 8, Özgür Cengiz, Berk Demir 6, Gauzin, Bankston 8

MAÇIN İSTATİSTİKLERİ

1. periyot: 21-29

İlk yarı: 43-56

3. periyot: 71-76

Basketbol Süper Ligi’nde peş peşe 4 galibiyet alan ve son 12 maçında 9’uncu galibiyetini elde ederek kümede kalmayı 2 hafta kala garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Tofaş’a karşı mağlup olmaktan kurtulamadı ve maç 92-94 sona erdi. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşen maçın ilk periyodunu 21-29, ilk yarısını 43-56, üçüncü periyodunu ise 71-76 tamamlayan Merkezefendi, son bölümde gösterdiği çaba maçı kazanmasına yetmedi. Bu sonuçla Tofaş, ilk 4 mücadelesinde 19 galibiyete ulaşırken, Denizli temsilcisi Merkezefendi son haftaya girerken 11 galibiyette kaldı ve Play-In şansını kaybetti.