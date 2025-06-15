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M. Chef Türkiye’de Yarışmacılar İlgi Çekiyor

YARIŞMACILARIN DİKKAT ÇEKİCİ PERFORMANSLARI

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği Masterchef Türkiye’de yarışmacılar, izleyicilerin ilgisini çekiyor. Sevilen yarışmada birçok farklı yarışmacı, üst tura çıkmak için gayret ediyor. Peki, MasterChef Yunus kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir ve Instagram hesabı var mı? Ayrıca Yunus elendi mi? Yunus, Gaziantep’ten katılıyor.

YUNUS YILMAZ HAKKINDA BİLGİLER

Gaziantep’li olan Yunus Yılmaz, 40 yaşında ve 4 çocuk babası. Yarışmada ciğer kavurması ile şeflerden 3 evet alarak bir üst tura geçmeye hak kazandı. MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunun finalinde Onur ve Kerem karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını Onur kazanarak MasterChef tarihine adını yazdırdı.

YENİ SEZONUN DETAYLARI

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyeleri değişmedi. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi bu üç usta şef yer alacak: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna.

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