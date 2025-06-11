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M.City, Tijjani Reijnders ile Sözleşme İmzaladı

MANCHSTER CITY’DEN YENİ TRANSFER

Premier Lig’in köklü ekiplerinden Manchester City, 26 yaşındaki futbolcu Tijjani Reijnders ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Kadro planlamasına yönelik çalışmalara devam eden Manchester ekibi, Milan’da forma giyen Hollandalı futbolcuyu transfer etti.

REIJNDERS’IN PERFORMANSI

Mavi-beyazlılar, Tijjani Reijnders ile yaptığı anlaşmayı kamuoyuna duyurdu. Geçtiğimiz sezonu Milan’da geçiren Reijnders, İtalya Serie A’da 37, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 10, İtalya Kupası’nda 5 ve İtalya Süper Kupası’nda 2 olmak üzere toplamda 54 maçta sahada yer aldı. Bu süreçte, 15 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Ayrıca, 2024-2025 sezonunda İtalya Serie A’da yılın orta saha oyuncusu olarak ödüllendirildi.

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