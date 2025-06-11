M. D. “Başarılar Diledik, Mükemmel Ortam.”

TECRÜBELİ FUTBOLCU MERİH DEMİRAL’DAN AÇIKLAMALAR

A Milli Futbol Takımı’nın deneyimli oyuncusu Merih Demiral, “Çok güzel bir ortam var. Yaş ortalaması olarak da çok genciz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Türkiye’nin gurur duyduğu bir milli takım var. İnşallah milli forma altında nice başarılar bize nasip olur” şeklinde konuştu. Ay-yıldızlı takım, ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında bulunan Kenan Stadı’nda gerçekleştirilen hazırlık maçında Meksika’ya 1-0 yenildi.

ABD KAMPINA DAİR DEĞERLENDİRMELER

Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Merih, ABD kampı ile ilgili yorumlarda bulundu. “Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Çok iyi bir şekilde ayrılıyoruz. Herkes mutlu. Sezonu sakatlıksız bitirdik. Önümüze bakacağız” ifadesini kullandı. Ayrıca, maçı değerlendiren 27 yaşındaki futbolcu, “Meksikalılar biraz gergindi, bizi gerdiler. Milli formayla sahaya çıktığınızda hazırlık veya resmi maç fark etmiyor. Her zaman en iyi mücadelemizi vermeye çalışıyoruz. Onlar gerindi biz de onlara karşılık verdik. Bizim için iyi bir tecrübe oldu” dedi.

DENeyİM VE BAŞARI YOLUNDA ADIMLAR

Merih, ABD ve Meksika karşılaşmalarının kendileri için önemli bir deneyim olduğunu dile getirdi. “Mental açıdan zordu ama milli takıma gelen herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. O açıdan şanslıyız. Birlikte olduğumuz için de çok mutluyduk. Antrenman ve maçlarda çok iyi tecrübe edindik. İlk defa Meksika’ya karşı oynadık, ilk defa Amerika’ya geldik. İyi şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum. Çok iyi bir tecrübe oldu. Yeni sezonda da en iyi şekilde başlangıç yaparız” şeklinde konuştu.

AZİZ SANCAR ZİYARETİ

Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’a gerçekleştirdikleri ziyarete dair sorulara ise Merih Demiral, “Aziz hoca gerçekten çok değerli bir insan. Onu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. O kadar değerli bir bilim insanı bizim için. Görüştük, konuştuk. Bugün maçtan önce de geldi ve bize başarılar diledi. Böyle insanları görmek değerli. Bize ilham kaynağı olan insanlar bunlar. Onu tanıdığımız için çok mutluyuz. Aziz Sancar Vakfı’na takım olarak gerekli katkımızı yapacağız. Çok değerli bir adam, bilim insanı. Hem Türkçülüğü hem de milletini seven ve sayan çok değerli bir bilim insanı. Vakfından da çok etkilendik. Ülkesine sadık ve çok milliyetçi bir insan. Öyle bir poz vermek kendi istedi” dedi. Merih, son olarak, “Kiminle oynuyorsak herkes elinden geleni yapıyor. Çok güzel bir ortam var. Yaş ortalaması olarak da çok genciz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Türkiye’nin gurur duyduğu bir milli takım var. İnşallah milli forma altında nice başarılar bize nasip olur” diyerek sözlerini tamamladı.