M.D. Güvenlik Görevlilerine Saldırdı

OLAYIN GERÇEĞİ

İzmir’in Menderes ilçesinde, İzmir Banliyö Sistemi’nde (İZBAN) sigara içen M.D. (37), güvenlik görevlilerine saldırdı. M.D.’nin saldırdığı 2 güvenlik görevlisinden biri olan Seydihan Alsaç (44), hastaneye kaldırıldıktan 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında İZBAN Cumaovası İstasyonu’nda gerçekleşti. İddialara göre, Aliağa istikametinden Torbalı istikametine gitmekte olan İZBAN’a binen M.D., Havalimanı İstasyonu’nda trende sigara içip, diğer yolcuları rahatsız etti.

KAMU GÖREVLİLERİNE SALDIRI

Durumu fark eden vatandaşlar, hemen yetkililere haber verdi. Gelen ihbar sonrasında M.D., Cumaovası İstasyonu’nda güvenlik görevlileri tarafından trenden indirildi. Ancak M.D., kendisini uyaran güvenlik görevlileri Seydihan Alsaç ile H.K.’ya (37) saldırdı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri acil şekilde sevk edildi. M.D., polis tarafından gözaltına alındı. Bu sırada Seydihan Alsaç ve H.K. sağlık ekipleri tarafından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi’ne kaldırıldı. Seydihan Alsaç, burada aldığı tedavi sonrasında hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Ne yazık ki, Seydihan Alsaç, doktorların tüm çabalarına rağmen bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Alsaç’ın cenazesi, adli süreç için savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.