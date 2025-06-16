M. D. İsrail’in Saldırılarını Kınadı

İSRAİL’İN SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail’in Gazze ve İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların kesinlikle kabul edilemeyeceğini ifade etti. Destici, “Elbette ki barıştan ve ateşkesten yanayız. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlar da bu haydutluğu kimsenin yanına kar bırakmamalıdır. Herkes yaptığının bedelini uluslararası mahkemelerde ödemelidir.” dedi. Sivas Belediyesine ait sosyal tesislerde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Destici, dünyanın gündeminde İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar ve İran’ın buna verdiği cevapların bulunduğunu aktardı.

İSRAİL HAYDUT DEVLET MANTIĞIYLA HAREKET EDİYOR

Destici, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının, katliamlarının ve soykırımlarının ardında Lübnan, Suriye ve en nihayetinde İran’a saldırıların bulunduğunu belirterek, “Bunun uluslararası bir meşruiyeti yoktur. Tamamen haydut devlet, terörist devlet mantığıyla hareket etmektedir.” dedi. Destici, İsrail’in gücünü ABD, İngiltere, Fransa ve diğer Batılı devletlerden aldığını savundu ve “İsrail, bunları kendi başına yapamaz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, İsrail’in İran’ın nükleer silah programını gerekçe göstererek saldırdığını vurgulayan Destici, “Bunu sadece İran mı uyguluyor? Amerika, Fransa, Almanya, İsrail, Rusya ve Çin’de nükleer silah yok mu? Eğer bu bir tehditse, nükleer programları tüm ülkelerin durdurması lazım.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN HEDEF OLACAĞI UYARISI

Destici, “İran’ı halledebilirlerse mutlaka hedef Türkiye olacaktır.” uyarısını yaparak kararın İsrail veya ABD değil, uluslararası kuruluşlar tarafından verilmesi gerektiğini aktardı. “Türkiye olarak elbette bizim buradan çıkartacağımız dersler vardır.” diyen Destici, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye hem Siyonist ve terörist İsrail için hem de emperyalist güçler için en büyük engellerden biridir.” ifadelerini kullandı. Devletin, tüm kurumlarıyla birlikte tedbirlerini aldığını belirten Destici, savunma sanayisinde yapılan çalışmaların ve nükleer santrallere ilişkin yürütülen faaliyetlerin bu hazırlığın en önemli delilleri olduğunu söyledi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Destici, iç siyasette eleştirinin normal olduğunu ancak milli güvenlik ve dış politika konuları söz konusu olduğunda birliğin gerekli olduğunu vurguladı. BBP’nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun partinin adını “Büyük Birlik” koyduğuna dikkati çeken Destici, bu milli birlikteliği sağladıktan sonra Türkiye’yi bölmenin mümkün olmadığını belirtti. “Elbette ki barıştan ve ateşkesten yanayız.” diyen Destici, uluslararası kuruluşların İsrail’in saldırılarını cezalandırması gerektiğini, cezai müeyyidelerin mutlaka uygulanması gerektiğini ifade etti.

Destici, bölge ve çevrede ateş çemberi oluşmasını istemediklerini belirterek, “Biz huzur ve barış istiyoruz, bunu sadece Türkiye için değil, tüm bölge ve dünya için istiyoruz.” diyerek programı tamamladı. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin taleplerini dinlemesinin ardından Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da programa katıldı.