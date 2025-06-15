M.d, Sivas’ta Törende Açıklamalar Yaptı

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ SİVAS’TA

Mustafa Destici, Sivas’a çeşitli açılış ve ziyaretler için geldi. İlk olarak Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm 2’nci Etap Konut Projesi’nin temel atma törenine katıldı. Törende BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve çok sayıda katılımcı yer aldı. Burada konuşan Mustafa Destici, Türkiye’nin daima barış ve dostluktan yana olduğunu ifade etti. Destici, “Bizim bunu istememizle tüm dünyada gerçekleşmiyor. Dünyanın düzenini, barışını, kardeşliğini bozan yapılar ve kesimler var. Bunların başında da Siyonist ve terörist İsrail gelmektedir. Maalesef 23 Ekim’den beri Gazze’yi yerle bir etmiş on binlerce çocuğu, masum kadını ve sivil insanı öldürmüştür, katliam ve soykırım yapmıştır. Bir kez daha lanetliyoruz. İnşallah gün gelecek, belasını bulacaktır.” şeklinde konuştu.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI VE NÜKLEER TEHDİT

Destici, Israel ve İran arasındaki gerilime de değindi. “Saldırma sebebi olarak İran nükleer silah yapma programına devam ediyormuş ve bundan vazgeçmesi gerekiyormuş. Bunu vazgeçirmek için bu saldırıları yapıyormuş. Bunu sadece İran yapmıyor. İsrail’in kendisinde de var. Size helal olan İslam ülkelerine niye yasak oluyor. Bu başka bir ülkeye saldırı sebebi olabilir mi? O zaman tüm ülkeler nükleer programlardan vazgeçip ellerindeki nükleer silahları imha etsinler. Siz ondan sonra başka bir ülkeye laf söyleyin.” diye belirtti. Son olarak, “Bugün İran’a yapılanlar İran’dan sonra Türkiye’ye de yapılacaktır. Bizim de nükleer tesislerimiz hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Savunma sanayisinde dosta güven, düşmana korku salan çalışmalar gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.