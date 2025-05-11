M. D. Ve M. S. U. – H. S. I. 7 M. Z. P. A. S. İ. 4 G. D. G. S. D. A. H. K. A. Y. H. N. T. N. H. D. H. O. N. D. D. L. B. İ. Y. A. H. K. B. D. D. S. M. M.

GAZİA HAKİMİYETİ

Hindistan’ın 7 Mayıs’ta Pakistan’a yönelik düzenlediği saldırılarla başlayan ve 4 gün süren gerginlikte ateşkes sağlandı. Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde sükunet hâkim olsa da hayatın tamamen normale dönmesi henüz mümkün olmuyor. Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan çatışmaların en çok etkilendiği Azad Keşmir’in kontrol hattına yakın yerlerde incelemelerde bulunan ekip, ateşkes sonrası şartların nasıl geliştiğini gözlemledi. Gün boyunca aynı zamanda her iki ülke ordusunun da ateşkese uyduğu gözlemlendi. Bölgede gün boyunca çatışma veya top atışı sesleri yükselmedi. Dükkanların büyük bir kısmı açık bulunurken, yerel halk da günlük rutinlerine az da olsa dönmeye başladı.

HASAR GÖRMÜŞ YERLER

Hindistan’ın saldırıları sonucu, Azad Keşmir’in kontrol hattına yakın alanlardaki sivil yerleşim yerleri ciddi zararlara uğradı. Topçu ve obüs atışlarına hedef olan bazı evler, yaşanan saldırıların boyutunu gözler önüne seriyor. Evleri hasar gören bazı Azad Keşmirliler, bölgeden geçici olarak ayrılmak zorunda kaldı ve henüz geri dönme imkânı bulamadı. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu saldırılar sebebiyle 1500 ila 2000 kişi yerinden oldu. Kaçan birçok kişi, Azad Keşmir’in başkenti Muzafferabad’a sığınmak zorunda kaldı. Ateşkes sağlansa da yerinden edilenlerin çoğu hala evlerine geri dönememekte. Eğitim sürecine getirilen ara da devam ediyor.

İNSANLARIN DİLLERİNDEKİ KORKU

Noseri köyünde yaşayan Maksud Ahmed, AA muhabirine 4 gün süren çatışmaların ardından yaşanan durumları aktardı. Saldırıların sabahın erken saatlerinde köyü hedef almasının ardından, bölge halkının evlerinin yanındaki sığınaklara girmek zorunda kaldıklarını ifade eden Ahmed, “Hayatımız zor durumda ama insanlarda korku yok. Biz askerimizle beraberiz. Biz kaçacak insanlar değiliz.” dedi. 7 Mayıs’tan bu yana sürekli saldırılar yaşandığını ve ticaretin durma noktasına geldiğini belirten Ahmed, “Geceleri sürekli saldırılar oluyor. Akşamdan sabaha kadar saldırı sesi yükseliyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, köylerinde herhangi bir askeri varlık olmadığını söyleyen Ahmed, Hindistan ordusunun saldırılarında sivilleri hedef aldığını da dile getirdi.

TÜM KÖYLERDE ZORLUKLAR VAR

Noseri köyünde yaşayan Muhammed Refik, Hindistan saldırıları nedeniyle evlerinin yakınlarındaki sığınaklarda yaşamaya mahkum kaldıklarını belirtti. Saldırılar, yaşam koşullarını oldukça zorlaştırıyor. Refik, “Saldırı olduğunda zor durumda kalıyoruz. Işık açamıyoruz, ateş yakamıyoruz, çocuklara çay vermek için tüp kullanıyoruz. Erzak sıkıntısı da yaşıyoruz.” dedi. Pakistan ile Hindistan arasında sağlanan ateşkesten memnun kaldığını ifade eden Refik, “Ateşkes olduğu için mutluyuz. Uzlaşma sağlandı, inşallah insanlar için yaşam daha iyi hale gelir.” şeklinde umut dolu ifadelerde bulundu.