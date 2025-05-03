M. D., Y. Y. B. Mustafa Demir, Y. A. Y. B. Yusuf Alemdar’ı Ziyaret Etti

ZİYARET VE KATILIMCILAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinden gelen bilgilere göre, ziyarette AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan yardımcıları Mervan Gül, Ekrem Görçeker ve Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları ile Büyükşehir ve SASKİ bürokratları da bulunuyor.

BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VE GELECEK HEDEFLERİ

Ev sahipliği ve misafirperverliği için Alemdar’a teşekkür eden Demir, “Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve teşkilat arasında güçlü uyum olduğunu görmek bizleri memnun etti. AK Parti belediyeciliğinin temeli bu uyum ve birlik anlayışı. Bu anlayışla 2028 ve 2029 seçimlerinde beklentimizin çok daha üzerinde bir başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.” dedi. Alemdar ise ziyaret için teşekkür ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

“Dirençli, Sosyal ve Yeşil Şehir” vizyonu çerçevesinde başlatılan kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi veren Alemdar, “Şehrimizin en önemli gündemi kentsel dönüşüm. Deprem gerçeğini unutmadan, şehrimizi güvenli yarınlara hazırlamak zorundayız. 30 yılda bir büyük depremler yaşayan Sakarya’da, bu gerçek bize önemli sorumluluk yüklüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle kentsel dönüşüm için artık son aşamaya geldik. Önümüzdeki günlerde milletvekillerimize çalışmalarımızı paylaşacak ardından vatandaşlarımıza kentsel dönüşüm detaylarını açıklayacağız. Sakarya olarak biz hazırız.” şeklinde konuştu.