M. Dervişoğlu, Cez. Kurumu Sorunlarına Dikkat Çekti

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI’NDAN YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM’ye sunulan 10’uncu yargı paketine dair açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, “Bugünkü tabloda cezaevleri kapasitesini aşmış durumda. Bunu hafifletmek amacıyla bir infaz düzenlemesi yapılır ve suçlar doğru seçilirse faydalı sonuçları söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bir televizyon kanalında gerçekleşen canlı yayında gündemdeki konuları değerlendiren Dervişoğlu, parti olarak yürütülen süreçle ilgili bazı itirazları olmasına rağmen Terörsüz Türkiye sürecine destek vereceklerini belirtti.

TÜRKİYE’DE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

Dervişoğlu, “Süreç için ortaya konulmuş tanımlamalara karşı yaptığım itirazlar salt milliyetçi reflekslerle yapılmış itirazlar olarak tanımlanıyor” dedi. Türkiye’deki herkesin Terörsüz Türkiye’ye itiraz edemeyeceğini aktaran Dervişoğlu, itirazlarının muhatap alınan terör örgütü ve liderinin niyetleri, hedefleri ve amaçlarının değişmeyeceğinden kaynaklandığını belirtti. Bu sürecin doğru anlaşılmasının önemli olduğunu vurguladı. PKK’nın silah bırakmasının önemine de dikkat çekerek, sürecin dikkatlice ilerletilmesi gerektiğini ifade etti.

CEZAEVLERİ KAPASİTESİ VE YENİ ANAYASA

Dervişoğlu, Terörsüz Türkiye’yi en çok kendi kuşağının arzuladığına vurgu yaparak, “Çünkü terör denen beladan doğduğu günden beri en fazla çeken bizim kuşak. Yaşadıklarımı anlattığımda insanlar şaşırıyor” diye konuştu. 10’uncu yargı paketi konusuna da değinen Dervişoğlu, “Bu konuda bir infaz düzenlemesi yapılır ve suçlar doğru seçilirse faydalı sonuçlar elde edilebilir” dedi. Ancak, devletin kendine karşı işlenen suçları affedebileceği görüşünü savundu ve herkesin bayramı hürriyet içinde geçirmesini umduğunu aktardı. Bunun için bir yöntem geliştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Dervişoğlu, yeni anayasa konusundaki partisinin duruşunun net olduğunu belirterek, Türkiye’nin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden kurtulması” gerektiğini ifade etti.

EKREM İMAMOĞLU’NA DESTEK

Dervişoğlu, “Ekrem İmamoğlu’nun yeterli desteği aldığını düşünüyor musunuz?” sorusuna da “Ekrem Bey’in cumhurbaşkanı adayı olarak seçim takviminden çok önce ortaya çıkarılması kendisini hedef tahtasına koymuştur” yanıtını verdi. 31 Mart seçimlerinden sonra ana muhalefet partisine uyarılar yaptığına dikkat çeken Dervişoğlu, geleceğe dair bir plan yapılırken geçmiş seçim sonuçlarının dikkate alınmasının önemini vurguladı. Eğer İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olmasaydı, normal bir büyükşehir belediye başkanı olarak kalacağını belirtti.