M. Destici, PKK’nın Silah Bırakmasını Eleştirdi

PKK’NIN SİLAH BIRAKMA KONUSU

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK’nın silah bırakma durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Destici, “PKK’nın silah bırakmasından Türkiye’nin murat ettiği, beklediği nedir?” diye sorarak, “Sadece Türkiye’deki değil, Irak’taki de Kandil’deki de İran’daki de Suriye’nin kuzeyindeki de silah bırakacak ve bütün bu yapılar kendini feshedecek. Bu olmadıktan sonra PKK silah bırakmış olmaz.” açıklamasını yaptı.

DEVLETİN DEPREM YARDIMLARI

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından devletin, ilk günden itibaren tüm kaynaklarını afet bölgesine seferber ettiğini belirten Destici, depremzedelerin yanında olunduğunu vurguladı. Kalıcı konutların teslim edilmeye başlandığını dile getiren Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da yer alacağı törende bugüne kadar 300 bininci konutun teslim işleminin gerçekleştirileceğini ifade etti.

CHP’NİN KONGRE SÜRECİNE GÖNDERME

CHP’nin kongre sürecine de değinen Destici, yolsuzluklarla ilgili devam eden hukuki süreçlerin bulunduğunu belirtti. Destici, “Bir kere hepimiz hukuka saygılı olmalıyız. Yani Türkiye’de hukuku yürütmekte olan hukuk adamlarına… hakaret ederek hiç kimse sonuç alamaz. Bu yanlıştır.” şeklinde konuştu. Yolsuzluklarla ilgili sürecin hukuk tarafından yürütüldüğünü ifade eden Destici, herkesin hukukun kararını beklemesi gerektiğini belirtti.

Destici, Adıyaman’daki belediye başkanının durumuna da değinerek, hukukun işlediğini ve siyasi partilerin kongrelerinin Siyasi Partiler Yasası çerçevesinde değerlendirileceğini kaydetti. Ceza hukuku bağlamında konunun araştırıldığını, Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü bir parti olduğunu ve hukuk alanında zengin bir birikime sahip olduğunu aktardı. “Mücadelesini hukuk içerisinde yapmalıdır.” diyen Destici, hukukun dışına çıkılmaması gerektiğini vurguladı.