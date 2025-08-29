M.E.B. Yusuf Tekin Okullar Hazır Olacak

OKULLARIN HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim sezonuna dair okulların hazırlıklarını tamamlayacaklarını belirtti. “2025-2026 eğitim öğretim yılında 1637 farklı başlıkta yaklaşık 200 milyon adet ders kitabı çocuklarımızın, öğrencilerimizin, gençlerimizin masasında inşallah. 8 Eylül günü okullar açıldığında tamamlanmış olacak” ifadesini kullandı. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Semineri’nin kapanışına katıldı ve ‘Ebeveyn Okulu’ ile ilgili bilgiler verdi.

EBEVEYN OKULU UYGULAMALARI

Bakan Tekin, eğitim süreçlerinin yalnızca öğretmenlerle yürütülmesinin olumsuzluklarına dikkat çekti. “Başarılı olmak istiyorsak, eğitim öğretim süreçlerimizin arzu ettiğimiz şekilde sonuçlanmasını istiyorsak, toplumun farklı kesimleri, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere herkes kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek durumunda” dedi. Ayrıca, “İyi ebeveyn olma” konusunu desteklemek için geçen yıl düzenledikleri uygulamalardan bahsetti. Bu uygulamalar arasında ailelerin çocuklarının okula başlama sürecini anımsayacakları bir festival havasında kutlama, veli toplantılarında bilimsel verilerle desteklenen sunumlar paylaşma gibi adımlar da bulunuyor.

AİLEM DİZİSİ İLGİ GÖRÜYOR

Bakan Tekin,Trabzon ziyaretinde “Ailem” adlı dizinin başarılarından söz etti. “Toplam 130 milyon kez görüntülendi, çok pozitif geri dönüşler aldık” dedi ve dizinin ikinci sezonunu çekme kararı aldıklarını açıkladı. Öğretmen önerileriyle senaryolar oluşturduklarını vurguladı.

EĞİTİM MODELİ DİNAMİK OLARAK GELİŞİYOR

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi veren Tekin, “Modelin en temel karakteristiği, sahadaki 1 milyon 100 bin öğretmenin tamamını sürecin içerisine sürekli dahil etmek” ifadesini kullandı. Modelin, çeşitli ortamlarda hazırlanarak öğretmenlerin görüşlerine açık olduğunu söyledi. İzleme ve değerlendirme sürecine dair görüşlerin de dikkate alındığını belirtti.

EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ HAZIRLIK AŞAMASINDA

Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim sezonunun başlangıcıyla ilgili olarak “8 Eylül Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizle bu süreci başlatacağız. Temizlik, güvenlik, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı şekilde okullar eğitim öğretime hazır halde olacak” dedi. Ayrıca, okullarda ders kitaplarının dağıtımına da başlandığını belirtti ve “2003 yılından itibaren yaklaşık 4,5 milyar adet ders kitabı dağıttık” diye konuştu.

Bakan Tekin, öğretmenlerin 1 Eylül itibarıyla seminer dönemine başlayacağını, böylece akademik olarak kendilerini hazırlayacaklarını ifade etti. “Hep beraber sağlıkla huzurla bir eğitim öğretim yılını daha tamamlamış oluruz” şeklinde konuşarak öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekildi.