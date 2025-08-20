M.E.F. Otomobilini Yaktı, Tutuklandı

ANADOLU İÇİNDE DÜZENLENEN OLAY

Ankara’da, psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtilen M.E.F., Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde otomobilini ateşe verdi. Çok sayıda suç kaydının bulunduğu ifade edilen şahıs, gözaltına alındı. Olay, Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı’nda dün saat 09.00 civarında gerçekleşti. Mersin’den gelen M.E.F., 33 FC 312 plakalı otomobilini TBMM önünde ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis takımları sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi.

SORUNUN KAYNAKLARI VE GEÇMİŞİ

İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yapılan incelemede şahsın Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘hurda araç teşvikiyle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir. Şahsın, aralarında hırsızlık, motorlu taşıt hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir. Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de ’10 yıl cezaevinde yattım’ diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir” dedi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Şüpheli M.E.F., ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklandı.