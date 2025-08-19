M.E.F. TBMM Önünde Otomobil Yaktı

ANARŞİ İLE REKABET

Ankara’da psikolojik sorunları olan M.E.F., Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde aracını ateşe verdi. Bu olay sonucunda araç kullanılmaz hale geldi ve M.E.F., çok sayıda suç kaydına sahip olarak gözaltına alındı. Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı’nda gerçekleşti. Mersin’den gelen M.E.F., burada “Toros” marka beyaz otomobilini yakarak dikkatleri üzerine çekti. Yangına müdahale etmek için olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi.

TUTUKLANMA VE GEÇMİŞİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili resmi sosyal medya hesabından bilgi paylaştı. Yapılan açıklamada, “19 Ağustos 2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır” denildi. Mehmet Emin F. (57), daha önce Mersin’de 2006 yılında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tutal’ın cenaze töreninde topluluğu kışkırtmaya çalıştığı öğrenildi.

SUÇ GEÇMİŞİ VE PSİKOLOJİK DURUMU

Şüphelinin 2007 yılında Mersin’deki ‘Cinali Grubu’ olarak bilinen organize suç örgütüne üye olduğu belirlendi. Ayrıca, Mersin Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden randevu aldığı da kayıtlara geçti. M.E.F.’nin geçmişte hırsızlık, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan kayıtları olduğu, 2017 yılında ise Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunduğu ortaya çıktı. Olayın ayrıntıları yöneticiler ve güvenlik güçleri tarafından incelenmeye devam ediyor.