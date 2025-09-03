DEVLET KORUMASINA ALINDI

İzmir’de babaannesi F.Ş. tarafından darbedilen 7 yaşındaki M.E.Ş., devlet korumasına alındı. Olay, Konak ilçesinde gerçekleşti ve anlar cep telefonuyla kaydedildi. M.E.Ş., velayeti babasında olan bir çocuk. Babası işte olduğu sırada, babaannesi tarafından darbedildi. Olay anı gizlice kaydedilirken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından duruma ilişkin soruşturma başlatıldı. Polis, F.Ş.’yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı ve M.E.Ş. devlet koruması altına alındı.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında İzmir’de bir çocuğun babaannesinin şiddetine maruz kaldığı yönündeki paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu görüntülerde şiddete maruz kaldığı görülen çocuk ve kardeşi devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak davaya müdahil olup şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde ifade edildi.