İZMİR’DE OLAYA KARIŞAN BABAANNE GÖZALTINA ALINDI

İzmir’de, babaannesi F.Ş. tarafından darbedilen 7 yaşındaki M.E.Ş. devlet korumasına alındı. Olay, Konak ilçesinde gerçekleşti. Annesi ve babası ayrı olan M.E.Ş.’nin velayeti babasında bulunuyor. Babası işte olduğu sırada F.Ş. tarafından darbedilen çocuk, bu anların cep telefonuyla gizlice kaydedilmesiyle gündeme geldi. Görüntüler sosyal medyada yer aldıktan sonra olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Polis, F.Ş.’yi evinde yaptığı operasyonla gözaltına aldı. M.E.Ş. ise devlet koruması kapsamına alındı.

BAKANLIK’TAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı konu hakkında bir duyuru yaptı. Bakanlık, “Bazı sosyal medya hesaplarında İzmir’de bir çocuğun babaannesinin şiddetine maruz kaldığı yönündeki paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu görüntülerde şiddete maruz kaldığı görülen çocuk ve kardeşi devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak davaya müdahil olup şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.