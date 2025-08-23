M.E.Ş. Tahliye Edildi, Anne Ağlıyor

TEHDİT ALTINDAKİ BİR AİLE

Adana’da motosikletli gezinti sırasında tabancasının patlaması sonucu arkadaşı Murat Aras Hirman’ın hayatını kaybetmesine neden olan 16 yaşındaki M.E.Ş., ilk duruşmada serbest bırakıldı. Oğlunun katilinin tahliye edilmesini şoke olarak karşılayan Zahide Karabıyık, “Oğlumun katili dışarıda, adalet istiyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu. M.E.Ş. ile arkadaşı Hirman, 22 Nisan’da Seyhan ilçesinde motosikletle gezintiye çıktıkları sırada, M.E.Ş. tabancasını çıkarması sebebiyle istemeden ateş ettiklerini öne sürdü.

OLAYIN SEBEBİ

M.E.Ş., arkadaşıyla birlikte Mıdık Mahallesi’ne giderken motosikletin arkasında oturuyordu. Boş bir araziye gitmek isteyen M.E.Ş., tabancasıyla gösteriş yapmak adına havaya ateş etti. Tabancanın tutukluk yapması nedeniyle merminin isabet etmesi sonucu Hirman yaralandı. M.E.Ş., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi fakat hastanede 29 Nisan’da arkadaşı hayatını kaybetti. Olaydan sonra M.E.Ş. tutuklandı ve hakkında “Olası kastla adam öldürme” ve “Ruhsatsız silah bulundurma” suçlamalarıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

TÜRKİYE’DE ADALET ARAYIŞI

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın ifadesini ve tanıkların açıklamalarını dikkate alarak, M.E.Ş.’nin yaşını, tutukluluk süresini ve suçun niteliğindeki olası değişiklikleri göz önünde bulundurarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Oğlunun kabrinde dua eden ve şüphelinin tahliyesine sert tepki veren anne Zahide Karabıyık, “Oğlumu tıraş olmaya göndermiştim, şimdi toprağın altında. Katili dışarıda. Bu yaşam mücadelesinde oğlumun kalbi dört kez durdu” diye belirtti.

DÜNYASININ YIKILDIĞINI BELİRTTİ

Anne Karabıyık, “Oğlumun sadece top ve uçurtmadan başka bir merakı yoktu. Herkese saygılı, iyi bir evlattı. Şimdi kimsesiz bıraktı. Bu dünya benim için bitti, kızıma bir şey veremiyorum. Oğlumun katilinin ceza almasını istiyorum” şeklinde konuştu. Kendisi ve ailesinin yaşadığı derin acıyı dile getiren Karabıyık, adaletin bir an önce tecelli etmesini talep etti.