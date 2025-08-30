M. Ekici Motosikletle Çarpıştı, Hayatını Kaybetti

KAZA KAZANIŞI VE AĞIR YARALANMA

Bağcılar’da bisikleti ile seyir halindeki profesyonel sporcu Metin Ekici, bir motosiklet ile çarpıştı. Olayı takiben yola savrulan Ekici, ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. Kaza, dün öğle saatlerinde Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkiinde gerçekleşti. Ekici, cadde üzerinde bisikleti ile Başakşehir yönüne doğru ilerliyordu. Plakası öğrenilemeyen motosiklet, Ekici ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hem Ekici hem de motosiklet sürücüsü yola savruldu.

OLAYA MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Kazayı gören kişiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ekici’nin ağır yaralandığını belirledi ve ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırmak üzere ambulansa aldı. Profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada yola savrulan motosiklet ile Ekici’nin bisikleti olay yeri incelemesi sonrası çekici ile kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatma işlemlerini sürdürüyor.