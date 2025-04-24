M. Ekmen Depremler İçin Komisyon Talep Etti

DEPREM GERÇEĞİ VE İSTANBUL’UN ÖNEMİ

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, İstanbul’da yaşanan ve beklenen depremlerle ilgili olarak meclis araştırma komisyonu kurulması talebinde bulundu. Ekmen, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, Türkiye’ye bir kez daha deprem gerçeğini hatırlattığını dile getirdi. İstanbul’un, Türkiye ve dünya açısından taşıdığı öneme vurgu yapan Ekmen, “Bu şehir durursa sadece İstanbul değil, Türkiye’nin ekonomisi, üretimi ve geleceği durur. Belki de Allah muhafaza, Türkiye’nin güvenliği tehdit altına girer.” şeklinde konuştu.

YEREL VE MERKEZİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

İstanbul depreminin hem yerel hem de merkezi yönetimin sorumluluğunda olduğuna dikkat çeken Ekmen, “Bugün İstanbul’da merkezi hükümetin, belediye ile birlikte, belediyeye rağmen ya da belediyenin dışında yapabileceği birçok konuyu maalesef ciddi bir şekilde ele almadığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı’nın tutuklandığı bir dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili eksikliklerin konuşulmasının zorluğuna da değinen Ekmen, “Alt yapı iyileştirmelerini yaptığını iddia etmek güçtür” dedi.

ACİLEN GEREKEN ADIMLAR

Partilerinin daha önce paylaştıkları eylem planlarına atıfta bulunan Ekmen, “Bir an önce bir genel görüşme yapılmalı, araştırma komisyonu kurulmalı. Bugün itibarıyla İstanbul’un fotoğrafı çekilmeli ve parti ayrımı, yerel ve merkezi hükümet ayrımı yapılmaksızın gereken adımlar atılmalıdır. Yoksa iş işten geçebilir.” açıklamasını yaptı. Afet yönetiminin yalnızca bir belediye ve kamu kurumunun sorumluluğu sayılamayacağını vurgulayan Ekmen, bunun ülkenin varlığı, yokluğu ve geleceği meselesi olduğunu ifade etti. Ekmen, iktidarı ve İBB’yi, bir çekişme içerisine girmeden sorumluluklarının gereğini yapmaya davet etti.