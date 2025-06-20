M. Elitaş, R. Hisarcıklıoğlu’nu Tebrik Etti

ELİTAŞ’TAN YARGI VE İŞ CAMİASI SEMPOZYUMUNDA AÇIKLAMALAR

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılımıyla gerçekleşen yargı ve iş camiası sempozyumunda bazı önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na tebriklerini ileten Elitaş, “Odalar Birliği Başkanımızı tebrik ediyorum. Dünya Odalar Borsalar Birliği’nde çok önemli görev üstlendi. Bu ülkenin gelişmişliği, ülkenin dünya nezdindeki itibarı ile doğrudan alakalı bir iştir” ifadelerini kullandı.

ÜLKE, DÜNYADA KABUL GÖRÜYOR

Elitaş, “Eğer ülkemiz dünya milletleri topluluğunda hak ettiği bir noktaya geldiyse; bizim odalar birliği başkanımız ülkemizden aldığı enerji ile birlikte tüm dünyada kabul görür ve onların da oyunu desteğini alabilir hale gelmiş demektir” diyerek Türkiye’nin global konumuna dikkat çekti. Ayrıca, “Eğer ülkemiz 3’üncü sınıf 5’inci sınıf bir ülke olsaydı bizim Sosyalist Enternasyonal’de esamemiz dahi okunmazken, ülkemiz büyüdükçe Sosyalist Enternasyonal’in başkan yardımcılığı da bizim ana muhalefet partisi genel başkanına verildi” şeklinde belirtti.

GELİŞEN TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ

Son olarak, Elitaş, “Bundan önce verilmiyordu. İhraç etmişlerdi ama şimdi ülkenin dünya milletleri topluluğundaki geldiği noktanın en önemli özelliklerinden birisi bu” diyerek Türkiye’nin uluslararası alandaki gelişiminin önemini vurguladı.