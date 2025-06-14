M. Elitaş, Türkiye’nin Savunma Gücünü Vurguladı

NETANYAHU’NUN TEHDİTLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Netanyahu ve arkadaşlarının siyonist düşüncelerin bütün dünyanın geleceğini tehdit eder bir noktadadır. Avrupa Birliği’nin de büyük devletlerin de bu konuda çok ciddi ve dikkatli davranmaları gerekir. Orta Doğu’dan ateşlenen fitil tüm dünyayı tehlikeye sokabilir” sözleriyle önemli bir yanlışa dikkat çekti. Elitaş, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen 5’inci Kültepe Ekonomi Zirvesi’ne katılarak bölgedeki gelişmelere dair görüşlerini paylaştı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ GELİŞMELER

Elitaş, Türkiye’ye birçok savunma araçlarının verilmediğini belirtti. “Daha önceki dönemlerde F-35’leri verecekler mi vermezler mi derken, hani ‘kötü komşu mal sahibi yaptırır’ derler ya bugün KAAN uçaklarını yapar hale geldik. Bugün uçak gemileri yapar hale geldik. Savunma bu yüzden çok önemli” dedi. Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişmelerin kritik bir rol oynadığına dikkat çeken Elitaş, “Nasıl ki 6 Şubat 2023 depreminin olacağını, saatini gününü bilmediğimiz gibi, bu bölgede de her an farklı gelişmelerin olabileceği bilincinde olmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN SAVUNMA GÜCÜ OLARAK TÜRKİYE

Ülkenin savunma sanayisinde ulaşmış olduğu seviyeyle övünen Elitaş, “1926 yılında uçak fabrikasını kurmuş, 26 tane uçağını ihraç etmiş bir ülke bugün 48 tane KAAN uçağının başka ülkeye ihraç edilmesinden mutluluk duyması gerekirken üzüntü duyan insanların var olduğunu görmek, inanın yüreğimize hançer saplıyor” sözlerini dile getirdi. Türkiye’nin bu durumla birlikte savunma sanayisinde önemli bir aktör haline geldiğini belirtirken, “Bugün, Türkiye’nin ürettiği insansız İHA ve SİHA’lar dünyanın en çok konuştuğu meseleler haline gelmiş” dedi.

İÇ HUZURUN ÖNEMİ

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elitaş, “Bu yüzden iç huzur sağlandığı takdirde başkalarının huzursuzluk vermesine fırsat vermeyecektir” diyerek, Türkiye’nin Orta Doğu’da önemli bir rol oynaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, 26 Ağustos 2024’te yapacağı birlik ve beraberlik mesajlarının öneminin altını çizdi.

SEÇİM SONUÇLARININ ANLAMININ BİLİNCİNDEYİZ

14-28 Mayıs seçimlerinde millet iradesinin önemi hakkında da konuşan Elitaş, “Bu millet gerçeği gördü. Bu millet, ‘Dünyadaki gelişmeleri ben görüyorum, başkaları göremiyor’ dedi” ifadesiyle seçim sonuçlarının kıymetini vurguladı. “İHA ve SİHA’ların, KAAN’ların, uçak gemilerimizin ortaya çıkması, kendi petrol ve gazımızı çıkarabilmemiz için yaptığımız gayretlerin sonuçlarını görmeye başladığımızın bir göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.

HUZURUN GEREKLİLİĞİ

Elitaş, Türkiye’nin İsrail ile yapılan ticaret hakkında da açıklamalarda bulunarak, “Ne olur bu dönemde kargaşa içerisinde ‘İsrail ile ticaret yapıyor’ yalanını kimse ağzına almasın” dedi. Ülkenin huzura ihtiyacı olduğunun altını çizen Elitaş, “İslam dünyasının bir ve beraber olmaya, insanlık için gayret gösterenlerin el ele kol kola vermeye ihtiyacı var” diyerek birlik olmanın önemine dikkat çekti.