M. Eskihellaç, Şampiyonluk İçin Çalışıyoruz

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ELİMDEN GELENİ YAPTIM

Trabzonspor’un sol bek oyuncusu Mustafa Eskihellaç, kendilerine söylenenlerin kendilerini ilgilendirmediğini ve sahada en iyi performanslarını sergilemeleri durumunda şampiyonlukların geleceğini belirtti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eskihellaç, 3. Lig’den Trendyol Süper Lig’e uzanan kariyerine dair “başarı hikayesi olarak görüyor musun?” sorusuna, “Emek veriyoruz, insan karşılığını almak ister. Bir başarı öyküsü müdür? Bence olabilir. 3. Lig’de oynarken belki ben de çok ihtimal vermiyordum, düşünmüyordum.” diye yanıt verdi.

GENÇLER İÇİN TAVSİYELERİ VAR

28 yaşındaki futbolcu, genç futbolculara çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. “Bir de kalplerini iyi tutsunlar. Kalpleri iyi olunca yolları da doğru olur. Zaten hepsi aslan gibiler. Bizim kardeşlerimiz de öyle. İnşallah onlar da gönüllerindekini yakalarlar, istedikleri, arzuladıkları şeyi elde ederler.” dedi. Altyapıdan yetişen oyuncuların tecrübe eksikliği yaşayabileceğine dikkat çeken Eskihellaç, “O genç yaşta bu baskıyı, bu stresi yönetebilmek ve kırabilmek kolay değil. Dışarılara gidip biraz tecrübe kazanıp döndüğümüz zaman işimiz daha kolay olmuyor ama bireysel açıdan daha güçlü oluyoruz.” şeklinde konuştu.

FORMA İÇİN MÜCADELE

Trabzonspor’da oynamayı her zaman istediğini ifade eden Mustafa, “İnsan sevdiği şeye kavuşunca bütün azmiyle mücadele eder. Arkadaşlarım ve Şenol hoca da sağ olsun bana yardımcı oldular. Adaptasyon sürecimi kolay aştım. Şimdi sol bek oynuyorum. Hocamız nerede görev verirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Önemli olan bu forma için sahada olmak.” diye belirtti.

REKABET VE DESTEK

Bir gazetecinin, A Milli Takım’da Eren Elmalı ve Ferdi Kadıoğlu ile verdikleri rekabeti sorması üzerine, “Onlar da bizim arkadaşlarımız, başarılı olmalarını canı gönülden isterim.” diyen Eskihellaç, “İnşallah uzun yıllar milli takım formasını giyeriz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum.” şeklinde konuştu. Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında 1-0 kaybettikleri Kocaelispor maçını değerlendiren Mustafa, “İlk maçlar çok zor olur. Hazırlık maçları önemli fakat resmi maç havasında olmuyor. Stadımız doluydu, ambiyans çok iyiydi. Taraftar güzel destekledi. Amacımız galibiyetlere devam etmek.” ifadelerini kullandı.

TECRÜBE VE GELİŞİM

Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile çalışma fırsatını hatırlatan futbolcu, “Onlardan çok şey öğrendim. Öğrenmeye de devam ediyorum. Onlarla vakit geçirdikçe, tecrübelerini hissettikçe bizde gelişiyoruz.” dedi. Takım olarak güçlü bir oyun sergilediklerini belirten Eskihellaç, “Fatih hocamızı buraya gelmeden önce de takip ediyordum. Buraya geldiğinde de ben kendi adıma iyi olacağını hissetmiştim.” dedi.

Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor formasıyla şampiyonluklar yaşamak istediğini vurgulayarak, “Kimin ne söylediği, nerede ne yazıldığı bizi ilgilendirmiyor. Burası saha, bizim işimiz burada.” dedi. “Biz burada elimizden gelenin en iyisini yaparsak, kulübümüze gerektiği gibi hizmet edersek, ben inanıyorum ki Allah’ın izniyle şampiyonluklar gelecek. Bu sene veya önümüzdeki sene Allah’ın izniyle umudumuz ve inancımız o yönde.” şeklinde sözlerini tamamladı.