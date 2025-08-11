M. Ferhat K., R. Blok3 Ve Y. Amca Hakkında İddialar

ŞOK EDİCİ İDDİALAR VE DAVA SÜRECİ

Menajer Ferhat Karagöz, rap sanatçısı Blok3 (Hakan Aydın) ve yapımcısı Jiyan Amca hakkında ciddi iddialar ortaya koydu. Karagöz, bu iki kişi tarafında alıkonulduğunu, darbedildiğini ve susturucu takılmış silahla tehdit edildiğini ifade ediyor. Sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Blok3 ile yaklaşık üç yıldır iş birliği yaptığını ve sonrasında yaşanan sorunlar nedeniyle yollarını ayırmaya karar verdiklerini belirtiyor.

YAŞANAN OLAYLARIN DETAYLARI

Karagöz, süreç içinde Jiyan Amca ile bir görüşme yaptığına değinerek o toplantıda yaşananları şu sözlerle aktarıyor: “Haklarıma çöktü, gasp ettiler. Tüm masraflar yazılı olarak mevcut.” Sözlerine devam eden Karagöz, mekanları arayıp durumun teyit edilmesi üzerine olanların başladığını, “bilardo sopasını istedi, beni darbetmeye başladı” diyerek anlattı. Olaylar sonrası, Blok3’ün müdahil olduğunu belirten Karagöz, alıkonulduğunu, darbe aldığını ve “Silaha susturucu taktılar, kafama dayadılar. Ailemle diye tehdit ettiler.” ifadelerini kullanıyor.

HUKUKİ SÜREÇ VE BELGELER

Karagöz, elinde ihtiyaç duyduğu kamera kayıtları, yazışmalar, HTS kayıtları, video kayıtları ve darp raporu olduğunu belirterek, bu belgelerle hukuki süreci başlattığını duyurdu. Olayın sadece kendi güvenliği açısından değil, aynı zamanda müzik sektöründeki diğer sanatçılar için de bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı. Devam eden şikâyetlerinin bulunduğunu söyleyen Karagöz, karşı tarafın gündelik hayatına devam ettiği iddiasında bulunarak, “Şikâyetlerim sürüyor, ama onlar tatildeler. Her şey güllük gülistanlık.” şeklinde konuştu.