M.G. Gözaltına Alındı, Soruşturma Devam Ediyor

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Diyarbakır-Eğil kara yolunda bir minibüsün devrilmesi sonucu gerçekleşen kaza, 1 kişinin can vermesine ve 3’ü ağır olmak üzere toplamda 16 kişinin yaralanmasına yol açtı. Kazada hafif yaralanan sürücü M.G., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

KAYMAKAM OLAY YERİNDE

Sürücünün jandarmadaki işlemleri devam ederken, İlçe Kaymakamı Volkan Hülür, kaza mahalline gelerek İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Yılmaz ile sağlık ekiplerinden bilgi aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/EĞİL (Diyarbakır)