M.G., Oyuncak Tabanca İle Soygun Girişiminde Bulundu

OLAYIN DETAYLARI

Karabük’te, elindeki boncuk atan oyuncak tabanca ile kuyumcuya soygun yapmaya çalışan M.G. (48), kuyu dükkanındaki çalışanlar tarafından durduruldu. Olay, saat 11.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde gerçekleşti. M.G., elinde tabanca ve eldivenle, yüzünde maske ile M.D.’ye ait kuyumcu dükkanına girdi.

SOYGUN GİRİŞİMİ

M.G., kuyumcu çalışanından altınları poşetine doldurmasını istedi. Ancak, çevredeki vatandaşlar ve kuyumcu çalışanlarının müdahalesi ile M.G.’nin elindeki tabanca alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.G.’yi gözaltına aldı.

OYUNCAK TABANCA BELİRLENDİ

Polis incelemesinde, M.G.’nin soygun için kullandığı silahın boncuk atan oyuncak bir tabanca olduğu tespit edildi. Soygun girişimi ve müdahaleler, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.