M.G. Polisten Kaçarken Yakalandı

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan motosikletli bir şahıs, polis ekiplerinin 7 kilometrelik takibi sonucunda yakalandı. Şahsın yakalanma anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

HIRSIZLIK VE UYUŞTURUCU SUÇU İLE ARANIYORDU

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından aranan M.G. isimli şüpheliyi takibe aldı. Polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçmaya başlayan M.G., yaklaşık 7 kilometre süren kovalamacanın ardından Bahçecik Boğazı civarında yakalandı. Yapılan kontrollerde, şüpheli M.G.’nin 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Motosikletli şüphelinin yakalanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis aracının motosikletli şüpheliyi takibi ve yakalaması yer alıyor.