M.G. Ve N.P. Serbest, H.E. Tutuklandı

İKİ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI, SUÇUNU KABUL EDEN TUTUKLANDI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, kendi bağ evinde baltayla öldürülen Mustafa Karaman cinayetiyle ilgili jandarma ekipleri M.G. ve N.P.’yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat birimleri, cinayet şüphelisi H.E.’yi olaydan 2 gün sonra yaptığı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan H.E.’nin, sorgulama sürecinde suçunu kabul ettiği belirlendi.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİNDEN İKİSİ SERBEST BIRAKILDI

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.G. ve N.P. serbest bırakılırken, H.E. tutuklandı. Olay, bölgede büyük yankı uyandırdı.