M. Gündüz’ün Cenazesi Bafra’da Defnedildi

KORE GAZİSİ MUHAMMET GÜNDÜZ’ÜN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Kore gazisi 94 yaşındaki Muhammet Gündüz’ün cenazesi, Samsun’un Bafra ilçesinde toprağa verildi. Bafra Devlet Hastanesi’nde bir süre yaşlılığa bağlı tedavi gören Gündüz, dün akşam saatlerinde hayata veda etti. Kore gazisi için İkizpınar Mahallesi Tiritoğlu Camii’nde askeri tören düzenlendi.

TÜM BAFRALILAR GURUR DUYUYOR

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin, tüm Bafralıların Kore gazileriyle gurur duyduğunu belirterek, “Muhammet Gündüz amcamız, Bafra’da yaşayan son Kore gazimizdi. 20 Mayıs’ta diğer Kore gazimizi uğurladık. Allah hepsinden gani gani rahmet eylesin.” ifadelerini kullandı.

CENAZE NAMAZI VE DEFİN İŞLEMLERİ

Gündüz, cenaze namazını Bafra Müftüsü İbrahim Memiş’in kıldırmasının ardından Tiritoğlu Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine, gazinin yakınlarının yanı sıra Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Bafra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek ve çok sayıda vatandaş katıldı.