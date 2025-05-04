M. Halay M. Yüzleri G. G

İŞÇİLERİN MORALİ YÜKSEK

Malatya’da deprem sonrası konut seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Çöşnük Mahallesi’nde inşaat alanında görev yapan 3 işçi, yoğun mesailerine kısa bir mola vererek halay çekti. Bu anlar, onların moralini kaybetmediğini ve çalışma şartlarının getirdiği stresi bir nebze de olsa unuttuklarını gösteriyor. İşçilerin bu renkli görüntüleri, izleyenlerin yüzlerini gülümsetti.

ÇALIŞMA ŞARTLARI ZOR AMA MORAL YÜKSEK

Malatya’daki yeni konutların inşaatı için çalışan binlerce işçi, gece gündüz demeden çaba gösteriyor. Her geçen gün artan konut ihtiyacına yönelik yoğun bir çalışma sergileyen işçilerin, zorlu şartlara rağmen müzik eşliğinde halay çekmeleri, tesadüfen bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Bu neşeli görüntüler kısa sürede sosyal medyada yankı buldu ve büyük bir ilgiyle karşılandı.