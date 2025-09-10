M.İ.G.’nin İfadesi Ortaya Çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde annesi Dursune Bilgili ile üvey kardeşi Havva Nur Anzerli’yi öldüren M.İ.G.’nin emniyetteki ifadesi gün yüzüne çıktı. M.İ.G.’nin ifadesinde, annesinin kendisine sık sık şiddet uyguladığını ve üvey kardeşini daha fazla sevdiğini dile getirdiği, ayrıca ölen babasına sürekli hakaret ettiğini iddia ettiği öğrenildi. M.İ.G. cinayetleri de olay günü annesinin yine babasına hakaret etmesi üzerine işlediğini belirtmiş.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Öte yandan, hayatını kaybeden Dursune Bilgili’nin sosyal medya hesabında, oğluyla birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak, “Canım oğlum sen yanımda ol yeter” notunu düştüğü tespit edildi.